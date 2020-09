Afghanske styresmakter tek opp att lauslating av Taliban-fangar

utenriks

– Fangaren våre er frigjord og vi ser dette som eit positivt steg som legg forholda til rette for ein start på fredsforhandlingar internt i Afghanistan, sa Taliban-talsmann Suhail Shaheen til nyheitsbyrået AFP seint tysdag.

Ein annan representant for den islamistiske opprørsrørsla opplyser at 200 fangar har vorte lauslatne sidan måndag. I byte har Taliban lauslate fire afghanske kommandosoldatar, og ytterlegare to til skal etter planen lauslatast onsdag.

Fredsforhandlingane skulle etter planen ha byrja i mars, men vart sett på pause som følgje av at styresmaktene og Taliban ikkje har komme til semje om fangeutvekslinga.

I samsvar med ein februar-avtale mellom USA og Taliban skal afghanske styresmakter lauslate 5.000 Taliban-krigarar. Taliban har på si side lova å sleppe fri rundt 1.000 afghanske soldatar.

