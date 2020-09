utenriks

Med sine 1.000.048 rapporterte smittetilfelle er det på verdsbasis berre USA, Brasil og India som har fleire tilfelle.

Tysdag vart 4.729 nye tilfelle av smitte stadfesta.

Ekspertar på feltet meiner at det faktiske talet er vesentleg høgare enn det som er stadfesta. Dette kjem mellom anna av avgrensa testing, at milde tilfelle ikkje er registrerte og at enkelte tilfelle er skjulte av lokale styresmakter.

