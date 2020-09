Polen godtek tysk ambassadør etter lang nøling

utenriks

Arndt Freytag von Loringhoven har fått kjenne at syndene til fedrane òg kan ramme barna. Offisersbakgrunnen til faren i Nazi-Tyskland gjorde at den polske regjeringa viste sterk motvilje mot å ta imot den nyutnemnde ambassadøren. Tysdag er det 81 år sidan Tyskland invaderte Polen og starta andre verdskrigen.

Forseinkinga har gjort sitt til å gjere forholdet mellom dei to nabolanda vanskeleg. Også andre faktorar har spelt inn, som reaksjonane til den polske regjeringa på kritikk mot president Andrzej Duda – som har bakgrunn frå regjeringspartiet Lov og rettferd (PiS) – frå medium med delvis tysk eigarskap.

– Sår som ikkje er lækte

– Det er uforståeleg at den polske regjeringa venta så lenge med å godkjenne utnemninga. Ambassadør Freytag von Loringhoven er ein erfaren diplomat som har jobba heile livet sitt for eit nært og tillitsfullt samarbeid med Polen, seier Jürgen Hardt, som er utanrikspolitisk talsmann i den tyske regjeringa.

Polens viseutanriksminister Szymon Szynkowski vel Sek minner tyskarane om at polakkane er særleg kjenslege for det som skjedde under den andre verdskrigen, og at såra ikkje er lækte.

Jobba i førarbunkeren

Bernd Freytag von Loringhoven var adjutant for stabssjefen i hæren og førebudde dei daglege militære orienteringane i bunkeren til Adolf Hitler frå 1944 til dei siste krigsdagane i slutten av april 1945, ifølgje det tyske nyheitsbyrået DPA.

Sonen som no er ambassadør, vart fødd elleve år etter at krigen var over. Han har tidlegare vore ambassadør i Tsjekkia, nestleiar for den tyske etterretningstenesta BND og vart i 2016 den første etterretningssjefen i Nato.

