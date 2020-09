Kviterusslands opposisjon dannar nytt parti i håp om reform

utenriks

I ei kunngjering måndag seier 38 år gamle Kolesnikova at partiet vil heite «Vmeste», som på norsk betyr «saman», og at partiet skal vere ei plattform for dei som ønskjer endringar i Kviterussland.

Landet har vore prega av massedemonstrasjonar sidan valet 9. august, der president Aleksandr Lukasjenko, som har sete ved makta sidan 1994 og har vorte omtalt som «Europas siste diktator», ifølgje valkommisjonen i landet fekk om lag 80 prosent av stemmene.

Demonstrantane hevdar, med støtte frå EU, at resultatet er eit resultat av valfusk, og at den reelle vinnaren er kandidaten til opposisjonen Svetlana Tikhanovskaja. Tikhanovskaja har etter valet flykta til Litauens hovudstad Vilnius, der ho no oppheld seg i eksil.

Kolesnikova leidde valkampen for opposisjonskandidaten Viktor Babariko, som vart fengsla før valet. Ho er blant dei mest framståande i rørsla mot den autoritære leiaren i landet.

– Dei siste tre månadene har vi saman oppnådd meir enn vi har gjort dei siste 26 åra. Saman har vi kjempa, og vi vil halde fram med å kjempe for fridom og framtida vår, seier Kolesnikova i ei videomelding måndag.

Søndag, på Lukasjenkos 66-årsdag, demonstrerte opp mot 100.000 i hovudstaden Minsk. Dei vart møtt av eit massivt politi- og militæroppbod.

Til saman er om lag 7.000 personar vorte arresterte eller sette i arresten sidan demonstrasjonane braut ut. Enkelte hevdar å ha vorte torturert i varetekta til styresmaktene.

