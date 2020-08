Tysk minister uroleg for forholdet til Russland

utenriks

– Eit Europa utan Russland eller i eit motsetningsforhold til Russland vil ikkje vere tryggare, seier Maas, som meiner EU treng eit konstruktivt forhold til naboen i aust. Samtidig seier han at sanksjonane mot Russland må bli ståande så lenge styresmaktene i Kreml ikkje endrar åtferd. Utsegna kom han med på eit seminar for dei franske Europa-ambassadørane i Paris måndag.

– Europa må vere i stand til sjølv å takle og dempe kriser i sitt eige nabolag for å vere ein attraktiv alliert for USA, la han til.

Også verten for samlinga i Paris, den franske kollegaen til Maas, Yves Le Drian, sa at Europa må kunne stå på for eigne interesser og viste til konflikten mellom Hellas og Tyrkia om gassleiting aust i Middelhavet.

– Når ein av oss blir konfronterte med ein aggressiv politikk som ikkje kan rettferdiggjerast, må vi svare kollektivt, fordi det truar suvereniteten vår og interessene i EU, sa Le Drian. På møtet sa Le Drian òg at forholdet mellom Tyskland og Frankrike – lenge sett som den politiske motoren i EU – er «sterkare og meir nødvendig enn nokosinne».

– Eit fransk-tysk kompromiss er ein nødvendig føresetnad for framsteg i Europa. Men det åleine er ikkje nok, sa han, og viste til forholdet til Russland.

(©NPK)