Tusenvis arrestert for «koronarelaterte» lovbrot i Kina

Blant arrestasjonane er fleire valdssaker, mellom anna ei sak der ein kunde ved ein supermarknad slo i hjel ein annan kunde etter å ha vorte beden om å ha på seg munnbind.

Andre saker omhandlar angrep på helsepersonell, mellom anna eit tilfelle der ein person med overlegg køyrde ned helsearbeidarar med ein bil, og ei sak der ein person vart arrestert etter å ha knivstukke ein helsearbeidar som målte kroppstemperaturen til den mistenkte.

Nokre er òg skulda for å tileigne seg pengar samla inn til koronapasientar, medan andre er skulda for å selje defekt medisinsk utstyr og for å lyge om reisehistorikk eller helsetilstand.

– Frå januar til juli vart 5.797 menneske arresterte og 6.755 etterforska, seier påtalemakta i landet i ei fråsegn.

I fråsegna kom det det ikkje fram detaljar rundt kor mange som framleis sit i varetekt eller om nokon har vorte dømde.

