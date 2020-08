utenriks

Samanlikna med andre kvartal i fjor er nedgangen på 9,9 prosent, noko som var litt mindre enn venta på førehand. I årets første kvartal vaks til samanlikning økonomien i landet med 4,4 prosent.

Tyrkias finansdepartement anslår at økonomien vil hente seg inn utover hausten. Det er anslått at økonomien året sett under eitt vil liggje mellom 1 prosent vekst og 2 prosents nedgang.

