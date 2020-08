Ordkrigen mellom Biden og Trump spissar seg til

utenriks

Etter at ein kvit mann vart skoten og drepen under samanstøytar mellom tilhengjarar og motstandarar av president Trump i Portland, har ordkrigen spissa seg kraftig til.

Trump har søndag lokal tid tvitra og retvitra ei rekkje meldingar om at demokratane er svake i handteringa av valdeleg kriminalitet og at byar som blir styrt av partiet, er herja av kaos og utanfor all kontroll.

– Kva trur presidenten kjem til å skje når han held fram med å blåse liv i dei hatefulle og polariserande flammane i samfunnet vårt, og bruker skremselspolitikk for å piske opp støttespelarane sine? Han er omsynslaus og oppmodar til vald, svarer Biden i ei fråsegn.

Fleire framståande demokratar, mellom dei Chuck Schumer, som er mindretalsleiar i Senatet, og Portland-ordførar Ted Wheeler stemmer i.

Mannen som vart drepen i Portland laurdag, er identifisert som Aaron «Jay» Danielson. Han var tilhengjar av den høgreorienterte gruppa Patriot Prayer, men ingen mistenkte er arresterte, og omstenda rundt skytinga er framleis uklare.

– Uønskt i Kenosha

Trump har gjentekne gonger hamra laus på det han meiner er venstreradikale krefter og kaos i Portland. Han har òg retta blikket mot Kenosha i delstaten Wisconsin, som han vil besøkje tysdag. Der vart afroamerikanske Jacob Blake skoten i ryggen av ein kvit politimann for ei dryg veke sidan, noko som førte til fleire kveldar med demonstrasjonar som utarta til opptøyar.

Tysdag vart to menn skotne og drepe av ein 17-årig Trump-tilhengjar, som kan ha vore del av eit borgarvern som hadde drege til byen for å verne forretningar mot hærverk.

Viseguvernøren i Wisconsin, Mandela Barnes, meiner at det slett ikkje er rett tidspunkt for Trump å ta turen til Kenosha.

– Du ser på dei opphissande fråsegnene som presidenten har kome med, dei brukte eit heilt landsmøte på å skape meir fiendskap og splitting rundt det som føregår i Kenosha, seier Barnes, som sjølv er afroamerikanar.

– Så eg veit ikkje om presidenten har tenkt å kome hit for å vere til hjelp, gitt alle dei tidlegare fråsegnene han har kome med, seier Barnes vidare.

– Biden er passiv

Republikanarane nektar for at Trump prøver å forverre uroa med den skarpe retorikken og argumenterer for at han berre vil gjeninnføre ro og orden.

Dei skuldar vidare demokratiske ordførarar og guvernørar for å ha mista kontrollen over byar som har vorte herja av demonstrasjonar, samanstøytar og hærverk. Seinast fredag omtalte Trump demonstrantane som anarkistar og plyndrarar.

– Joe Biden har vore passiv i fleire månader og vegrar seg for å fordømme vald og kaos frå sine allierte i demokratstyrte byar, tvitra Jason Miller frå Trump-kampanjen søndag.

(©NPK)