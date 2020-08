Fem år etter er flyktningane i Tyskland rimeleg godt integrerte

utenriks

Rundt halvparten av dei nesten 900.000 asylsøkjarane som kom til landet i 2015, mange av dei frå krigsherja Syria, Afghanistan og Irak, er no i arbeid, ifølgje Tysklands Institutt for arbeidsforsking (IAB).

Migrantane har lykkast rimeleg godt med å finne arbeid i Europas største økonomi, seier IABs migrasjonsekspert Herbert Brücker.

Mange jobbar i hotell- og restaurantbransjen, tryggingstenester, reingjering og eldreheimar og fyller dermed gapet i Tysklands arbeidsmarknad.

Koronapandemien har likevel ramma dei og bremsa den positive trenden litt. Mange av dei jobbar i sektorar som er hardast ramma av restriksjonar og sårbare for permisjonar.

Ein annan studie gjort av det økonomiske instituttet DIW viser òg at integreringa av asylsøkjarane er på rett spor, men at meir trengst å bli gjort for migrantar med låg utdanning og kvinner, som ofte har barn dei må passe.

Polarisering

Den store straumen av meir enn ein million flyktningar i 2015 og 2016 førte likevel til djup polarisering i Tyskland.

Medan mange engasjerte seg i å ønskje dei velkommen og sidan i undervisning og andre tenester for dei, reagerte andre sterkt mot Merkels liberale linje.

Raseri over fleire høgprofilerte lovbrot som migrantar stod for, bidrog til framveksten av det høgreradikale antiislamske Alternativ for Tyskland (AfD), som i 2017 vann dei første mandata sine i Forbundsdagen.

AfDs støtte har den siste tida falle sidan migrantspørsmålet har komme i bakgrunnen for koronapandemien.

Mindre bekymring

«Tyskarane er generelt mindre bekymra for innvandring no, men bekymringa til migrantene for rasisme har auka», skriv DIW og viser til at migrantane har liten tillit til politiet.

Merkel sa i eit intervju førre veke at ho ville gjere det same igjen som ho gjorde i 2015, då ho sa «Wir schaffen das» – Dette klarer vi.

– Når folk står på den tysk-austerrikske grensa eller den ungarsk-austerrikske grensa, må dei behandlast som menneske, sa ho.

Ei nyleg offentleggjord meiningsmåling viser at ho ikkje tapte på saka i det lange løpet. 71 prosent er fornøgd eller svært fornøgd med innsatsen hennar, noko som også kjem av den faste handteringa hennar av koronapandemien.

Språket avgjerande

For mange migrantar er det å lære tysk den raskaste vegen til å bli akseptert i landet.

Berre 1 prosent av flyktningane hadde godt kjennskap til tysk då dei kom, seier Brücker. Men fem år etter snakkar rundt halvparten av dei tysk relativt flytande, medan ytterlegare ein tredel snakkar på eit middels nivå.

Brücker seier det er viktig at ikkje restriksjonane på grunn av koronapandemien hindrar tilgangen flyktningane har til språkundervisning, fordi dette er avgjerande for integreringa.

Fyller tomrom

Om ein ser framover, meiner Brücker at flyktningane speler ei stadig viktigare rolle i tysk økonomi sidan dei bidreg til å kompensere for ei stadig eldre befolkning.

– Vi er midt i eit demografisk skifte, seier Brücker. Berre i fjor sokk talet på tyskarar i arbeidsfør alder med 340.000 personar.

– Denne trenden vil berre halde fram når babyboomarane byrjar å pensjonere seg, seier Brücker og viser til at den einaste måten Tyskland med dei låge fødselstala sine kan kompensere for dei som blir pensjonerte, er gjennom innvandring.

(©NPK)