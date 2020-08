Vestafrikanske land med klare krav til Malis kuppmakarar

utenriks

Overgangen må finne stad i samråd med Malis forfatningsdomstol, politiske parti og andre sivile organisasjonar, seier Nigers president Mahamadou Issoufou, som også er leiar for den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS.

Sanksjonane som ECOWAS innførte etter kuppet, kan då gradvis bli fjerna, seier han. Krava vart formulerte på eit to dagar langt videomøte blant dei 15 medlemslanda i ECOWAS.

Ei gruppe offiserar greip makta i Mali 18. august i eit statskupp der dei arresterte president Ibrahim Boubacar Keita. Keita og statsminister Boubou Cisse har seinare vorte lauslate.

Kuppet kom som eit sjokk på Malis vestafrikanske naboar og den tidlegare koloniherren Frankrike. Dei er alle bekymra for auka ustabilitet i eit land som er ramma av eit islamistisk opprør, etniske motsetningar og djupe økonomiske problem.

Kuppet fann stad etter at titusenvis av opposisjonelle deltok i demonstrasjonar mot Keita, som dei skulda for valfusk under det siste valet i Mali i april.

