Japanske medium: Shinzo Abe vil gå av som statsminister

Den statlege kringkastaren NHK skriv på nettsidene sine at dei erfarer at Abe vil gå av helsegrunnar. Også andre lokale medium erfarer det same.

Statsministeren skal halde ein pressekonferanse fredag kveld, japansk tid, der han blir venta å forklare bakgrunnen for avgangen sin. Abe har lenge slite med ulcerøs kolitt, ein betennelse i tarmen, og denne tilstanden skal ha forverra seg dei siste månadene.

Abe har sete som statsminister sidan desember 2012, og sat i tillegg som statsminister ein periode i 2006–2007. Måndag sette 65-åringen ny rekord som lengstsittande statsminister i Japan.

