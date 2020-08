Egypt har arrestert Den muslimske brorskapens leiar

utenriks

Ezzat vart dømt i sitt fråvær for medverknad til ei rekkje terrorangrep i landet, og er fungerande leiar for den forbodne organisasjonen etter at den valde leiaren, Mohammed Badie, vart fengsla i 2013. Han har sidan vore i skjul og vart funne i ei leilegheit i utkanten av hovudstaden, ifølgje ei kjelde i det egyptiske innanriksdepartementet.

76-åringen er skulda for å ha etablert ei militant fløy av den islamistiske organisasjonen, og for å ha medverka til fleire angrep i Egypt, mellom dei likvideringa av den leiande statsadvokaten i landet, Hesham Barakat, i 2015.

Det muslimske brorskapet vann valet i Egypt i 2012 etter massedemonstrasjonane under den arabiske våren. Mindre enn eitt år etter at Mohamed Mursi vart president, braut det likevel ut nye massedemonstrasjonar, denne gongen i protest mot at Mursi førte landet i det mange meinte var ein for islamistisk retning.

Det enda med militærkupp, og i etterkant vart Brorskapet forbode av dei nye makthavarane.

(©NPK)