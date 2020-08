Blanda økonomisk ettermæle for Abe

utenriks

På den første pressekonferansen sin på to månader sa Abe at han ville gå av fordi han ikkje ønskjer å skape problem for styringa av landet med helsetilstanden sin. Abe har lenge slite med ulcerøs kolitt, ein betennelse i tarmen, og denne skal ha blussa opp igjen over sommaren.

Då Abe vart statsminister for andre gong i desember 2012, lova han å få fart på den tredje største økonomien i verda. Han kalla politikken sin Abenomics. Den bestod av tre hovudpunkt, kalla «piler»: auka statleg forbruk, strukturreformer og auke av pengemengda.

Abe ville senke rentene, svekkje valutaen i landet og auke inflasjonen, etter at Japan hadde slite med deflasjon sidan 1990-talet. Gjennom store delar av perioden har valutaen yen vorte svekt, noko som har hjelpt eksportindustrien, men målet på 2 prosent inflasjon har vore vanskeleg å nå. I 2015 og 2016 vende deflasjon tilbake, og landet fekk det same problemet i år då koronaviruset forårsaka ei verdsomspennande økonomisk krise.

Auka offentleg forbruk, men ikkje nok reformer

Samtidig som sentralbanken i landet trykte ekstra pengar for å presse opp inflasjonen, auka det offentlege forbruket med mange hundre milliardar dollar. Infrastruktur vart pussa opp, milliardar vart satsa på OL i Tokyo, og finans- og bustadmarknadene fekk ekstra økonomisk stimulering. Lågt privatforbruk skapte likevel problem for statsministeren, som også måtte auke momsen to gonger.

Den siste «pilen» Abe ville gjennomføre, var sårt trengde strukturreformer, særleg på arbeidsmarknaden. For å bøte på ei raskt aldrande befolkning ville statsministeren mellom anna auke talet på kvinner og eldre på arbeidsmarknaden og gjere arbeidsmarknaden meir fleksibelt.

– Mange av reformene har ikkje vore modige nok til å auke produktiviteten på arbeidsmarknaden, seier professor Sayuri Shirai ved Keio University til nyheitsbyrået AFP.

Ny økonomisk krise

Koronakrisa stakk dessutan store kjeppar i hjula for Abenomics. 17. august viste tal frå styresmaktene at bruttonasjonalproduktet i landet hadde falle med 7,8 prosent i andre kvartal.

Nedgangen ville ført til eit fall på 27,8 prosent på årsbasis viss fallet hadde halde fram i same takt i eit heilt år. Det er det tredje kvartalet på rad med nedgang i den tredje største økonomien i verda, og det største fallet sidan 1980, som er så langt tilbake som det finst samanliknbare data.

Shirai meiner Japan er i ferd med å miste potensialet for vekst sidan landet manglar visjonar innan grøn vekst og digitalisering.

– Pandemien avslørte at japansk næringsliv er sårbar, men òg at offentleg sektor ikkje tilbyr tilstrekkelege digitale tenester, seier ho.

Rekord

Abe tiltredde først som statsminister i 2006, men måtte då gi seg etter berre eitt år, nettopp på grunn av ulcerøs kolitt. Han tiltredde på nytt i desember 2012 og har sete sidan.

Måndag sette 65-åringen ny rekord som lengstsittande statsminister i Japan, då han slo rekorden sett av grandonkelen sin Eisaku Sato, som var Japans statsminister frå november 1964 til juli 1972.

Då han tiltredde i 2006, var Abe den yngste statsministeren i landets historie. Abe kunne ha sete i eitt år til før han måtte ha gått av som leiar for Det liberaldemokratiske partiet.

Børsindeksen Nikkei 225 stengde ned 1,4 prosent etter at meldinga om avgangen kom fredag.

Koronamisnøye

I tillegg til spekulasjonar rundt helsetilstanden har Abe slite med fallande oppslutning som følgje av handteringa si av koronapandemien. Ei meiningsmåling som vart publisert av nyheitsbyrået Kyodo søndag, viser at Abes regjering berre har støtte blant 36 prosent av veljarane, den nest lågaste oppslutninga sidan han vende tilbake til statsministerposten i 2012. 58,4 prosent var misnøgde med handteringa til regjeringa av koronaviruset.

(©NPK)