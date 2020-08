utenriks

Den mest alvorlege siktinga er forsettleg drap ved bruk av farleg våpen, og han er i tillegg sikta for fem andre lovbrot, ifølgje statsadvokaten.

Dersom 17-åringen blir dømd, risikerer han fengsel på livstid.

Tenåringen vart arrestert onsdag, dagen etter at han skaut mot demonstrantar i Kenosha. Demonstrantane protesterte mot rasisme og politivald etter at afroamerikanaren Jacob Blake vart skoten under ein arrestasjon.

(©NPK)