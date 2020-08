Vind frå orkanen Laura har nådd kysten av Texas

utenriks

Orkanen Laura gjekk mot Louisiana og Texas onsdag som ein svært farleg kategori 4-orkan. USAs nasjonale orkansenter seier Laura er venta å treffe land med full styrke seint onsdag eller tidleg torsdag lokal tid.

I tillegg til den sterke og øydeleggjande vinden, fører orkanen til at vatnet kan stige så mykje som 6 meter og dermed fløyme over by- og bustadområde. Sjøen steig faretruande og bølgjer med kvite toppar varsla om orkanen som var på veg frå Mexicogolfen.

Om lag 100.000 bebuarar i byen Lake Charles risikerer å få heimane sine overfløymt, og det er allereie meldt om over 13.000 straumbrot i dei to ramma delstatane, melder CNN.

Meteorolog Tom Sater seier orkanen er nær ved å reknast som ein kategori 5-orkan og at han allereie er sterkare enn orkanen Katrina, som ramma kystområdet i for 15 år sidan.

–Den er no blant dei ti kraftigaste orkanane som har treft USAs fastland. Dette kjem til å ha stor innverknad, ikkje berre langs kysten, men også i innlandet, seier Sater.

Styresmaktene bad innbyggjarane i Texas og Louisiana innstendig om å evakuere, men ikkje alle gjorde det i området som vart hardt ramma av orkanen Rita i 2005.

Dei siste 24 timane har Laura styrkt seg 87 prosent, og orkansenteret omtaler han som «ekstremt farleg». Den syg energi frå det varme vatnet i Mexicogolfen og er den kraftigaste orkanen som rammar det amerikanske fastlandet så langt i år.

