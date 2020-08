Væpna militsar vart bedne om å reise til Kenosha

utenriks

Ein 17-åring vart onsdag arrestert, mistenkt for å ha drepe to demonstrantar og skadd ein tredje tysdag. I timane før drapa, vart det på Facebook og Reddit lagt ut oppmodingar til militsar og andre folk med våpen om å reise til Kenosha for å verne lokale forretningar.

Det viser ei undersøking som er gjort av forskarar på Atlantic Councils Digital Forensic Lab. Forskarane seier at før angrepet der dei to vart drepne, vart det publisert oppmodingar til vald i fleire trådar og diskusjonar, medan konspirasjonsnettstaden Infowars spreidde oppmodingar om å reise til Kenosha.

Facebook opplyste seinare at dei hadde fjerna éi side for å ha krenkt retningslinjene deira om militsar, og at fleire sider er i ferd med å bli teken ned.

Ein videodirektør for den konservative nettsida The Daily Caller seier at han intervjua 17-åringen før skytinga. Guten stod væpna med ei rifle føre ein butikk og sa at jobben hans var å verne folk og næringslivet.

17-åringen vart arrestert onsdag i heimbyen Antioch i nabostaten Illinois.

Omfattande demonstrasjonar braut ut i Kenosha etter at 29 år gamle Jacob Blake søndag vart skoten av politiet i det han gjekk inn i bilen sin. Han er no lam frå livet ned. Blake innrømde onsdag at han hadde ein kniv i bilen sin.

