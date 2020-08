Stoltenberg takkar Tyskland for forsøk på å dempe spenninga i Middelhavet

utenriks

– Vi er bekymra for situasjonen og takkar for deira anstrengingar for å finne ein veg ut av den spente situasjonen, sa Stoltenberg i eit kort pressetreff saman med den tyske statsministeren i Berlin. Han understreka at dialog og nedtrapping er i alles interesse, og gjentok at situasjonen må løysast i solidaritet og i tråd med folkeretten.

– Vi er òg bekymra fordi dette skjer mellom allierte. Tyskland jobbar for å dempe spenninga, kvitterte Merkel, som gledde seg over å ha Stoltenberg på besøk i den tyske hovudstaden.

Nato-sjefen deltok onsdag på eit uformelt møte for EUs forsvarsministrar, og fleire av temaa frå det møtet blir òg opp teke i samtalen med Merkel. I tillegg til situasjonen aust i Middelhavet, der Hellas og Tyrkia er usamde om retten til gassressursar under havbotnen, står Afghanistan og situasjonen i Kviterussland på dagsordenen.

– Eit anna punkt er Natos refleksjonsprosess, og vi vil snakke om kvar denne prosessen står, sa Merkel før dei to gjekk inn til møtet.

I juni starta Stoltenberg prosessen som no har fått namnet Nato 2030. Den vart vedteken på toppmøtet før jul i fjor for å styrkje det politiske aspektet ved Nato og skal sjå på vegen til forsvarsalliansen vidare.

(©NPK)