Juntaen i Mali har lauslate den avsette presidenten

Juntaen opplyser på Facebook at den tidlegare presidenten er lauslaten og at han no er i presidentbustaden.

At presidenten skulle lauslatast, har vore eitt av hovudkrava frå Malis naboland og internasjonale organisasjonar som Afrikaunionen (AU) og EU.

– Presidenten kan røre seg fritt, han er no i eigen heim, seier talspersonen til juntaen Djibrila Maiga.

Ein slektning av presidenten opplyser at 75-åringen har vore éi natt i heimen sin i bydelen Sebenikoro i hovudstaden Bamako.

President Ibrahim Boubacar Keita og statsminister Boubou Cisse vart avsette i militærkuppet førre veke. I ein tale natt til onsdag sa presidenten at han gjekk av.

