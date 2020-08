Irsk utanriksminister kan erstatte avgått EU-kommissær

utenriks

EU-landa har éin kommissær kvar, og Irlands plass står tom etter Hogans avgang. Irene vil gjerne behalde handelsfeltet, og det er òg det enklaste for kommisjonsleiar Ursula von der Leyen, som dermed slepp å leggje ein større kabal.

Ifølgje Irish Times er utanriks- og forsvarsminister Simon Coveney den som ligg best an. Han blir rekna for å ha tilstrekkeleg tyngd til å ta over den viktige posten. Coveney tilhøyrer partiet Fine Gael, som utpeika Hogan i fjor.

Leo Varadkar, Fine Gael-leiar, tidlegare statsminister og noverande visestatsminister, ville vore ein sterk kandidat, men skal overta som statsminister igjen om to år, i samsvar med regjeringsavtalen med koalisjonspartnar Fianna Fáil.

Ein annan kandidat som er nemnd, er EUs tidlegare ambassadør til USA, men han blir avskriven av Politicos kommentator Tim King som «ein byråkrat, ikkje ein politikar».

Phil Hogan fekk kraftig kritikk etter at han i helga deltok på ein middag i golfklubben i det irske parlamentet, der koronareglane skal ha vorte brote. Onsdag kveld valde han å gå av. Også nestleiaren til det irske overhuset og landbruksministeren har trekt seg etter middagen.

