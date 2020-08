Ein million arbeidsledige i USA har søkt om trygd

utenriks

Talet på personar som søkjar arbeidsløysetrygd er reduserte med 100.000 samanlikna med veka før.

Nedgangen er som forventa, men at over ein million søkjer trygd er likevel teikn på at koronapandemien framleis truar arbeidsplassane.

Samtidig har det i same veke vore ein auke på 82.000 søknader til andre typar trygd for tilsette, som no omfattar 607.806 trygdemottakarar.

Over 14,5 millionar amerikanarar får arbeidsløysetrygd i USA. For eitt år sidan, før pandemien, var det 1,7 millionar som fekk trygd.

(©NPK)