1.700 hus og bygningar tekne av skogbrannen i California

utenriks

Kjøligare vêr hjelpte brannmannskapa i kampen mot skogbrannane i San Francisco-området. Samtidig rapporterte brannvesenet i delstaten at 1.700 hus og andre bygningar er slukte av brannen, som også har kosta sju menneske livet, skriv Reuters.

Guvernør Gavin Newsom ventar at talet på både øydelagde heim og dødsfall kjem til å auke.

– Vi ventar at talet aukar vesentleg dei neste dagane og vekene, sa Newsom på ein pressekonferanse.

Meir enn 136.000 innbyggjarar i delstaten er evakuerte, og styresmaktene har no byrja å undersøkje område som har brunne for å vurdere skadane.

– Når brannane er sløkte og vi kan ta områda tilbake, er det sannsynleg at vi oppdagar fleire offer, seier Newsom.

Over 15.000 brannmannskap har delteke i sløkkearbeidet i nordre og sentrale delar av California. To av dei store brannane starta etter over 14.000 lynnedslag.

