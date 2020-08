WHO: Smittespreiinga minkar i mange land

utenriks

Koronapandemien har så langt kravd 814.000 liv og smitta over 24 million, ifølgje oversikta til Worldometers.

No viser tal frå WHO at døyelegheita og smitteraten minkar i dei fleste regionar, særleg i dei hardt ramma landa i Latin- og Nord-Amerika, men ikkje i Søraust-Asia og aust i Middelhavsområdet, skriv The Guardian.

I Afrika ser talet på nye smitta ut til å falle etter å ha passert «det som ser ut som ein topp», seier regiondirektør Matshidiso Moeti i WHO.

Sør-Afrikas helseminister Zweli Mkhize åtvarar likevel mot at smittetalet kan auke igjen og viser til utviklinga i Spania.

Spania, som er eit eitt av dei hardast ramma landa i Europa med 28.924 koronarelaterte dødsfall, skal bruke 2.000 spesialtrente soldatar til å spore kven som har vore eksponert for smitta personar.

– Vi kan ikkje la pandemien ta kontroll over liva våre endå ein gong. Vi må ta kontroll og stoppe denne andre kurva, seier statsminister Pedro Sánchez ifølgje The Guardian.

Sjølv om dødsraten fell, registrerte WHO førre veke meir enn 1,7 millionar nye smittetilfelle og om lag 39.000 nye dødsfall. Det er likevel ein nedgang i smittetala på 5 prosent frå veka før og 12 prosent nedgang i talet på dødsfall.

(©NPK)