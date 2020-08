Orkanen Laura nærmar seg USA

utenriks

– Laura blir venta til å vere ein stor orkan innan han treff land, opplyser USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Laura kan i løpet av det neste døgnet vakse til å bli ein kategori 4-orkan, den nest høgaste kategorien, med ein vindstyrke på rundt 70 meter per sekund, ifølgje Texas-guvernør Greg Abbot. Orkanen har til no hatt ein vindstyrke på opp mot 40 meter per sekund.

NHC åtvarar òg om fare for stormflod inntil 48 kilometer frå kystlinja i Louisiana og Texas, og dessutan store bølgjer.

Orkanen har allereie forårsaka store øydeleggingar i Haiti og Den dominikanske republikk, der minst 25 personar har mista livet.

Også Cuba vart treft av stormen, utan at nokon der har mista livet.

Over 100 oljeplattformer i Mexicogolfen vart evakuerte, og 80 prosent av oljeproduksjonen vart avbroten.

Laura truar dei store oljeraffineria i Lake Charles i Lousianna og Beaumont-Port Arthur i Texas.

