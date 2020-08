Opposisjonspolitikarar arrestert i Hongkong

utenriks

– Dette er politisk forfølging, sa advokat og medlem av Det demokratiske partiet, James To, til journalistar etter arrestasjonane.

14 andre personar knytte til dei prodemokratiske protestane i fjor er òg arresterte, opplyser ei politikjelde til AFP.

Både Lam Cheuk-ting og Ted Hui har ope kritisert styresmaktene i Hongkong og Kina.

Lam skriv på Facebook at han vart arrestert for å ha delteke i demonstrasjonane og for å ha prøvd å hindre rettsutøving.

Ein video av Huis arrestasjon viser at han òg vart arrestert for å ha prøvd å hindre rettsutøving.

Store demonstrasjonar som varte i over sju månader, braut ut i Hongkong i juni 2019. Over 9.000 personar vart arresterte, og kinesiske styresmakter har sidan arbeidd med å straffeforfølgje aktivistar og deltakarar.

(©NPK)