Canada ber Kina lauslate spiontiltalte canadiarar

Saka gjeld den tidlegare diplomaten Michael Kovrig og forretningsmannen Michael Spavor, som sit fengsla i Kina skulda for å vere spionar.

Under møtet med Wang bad den canadiske utanriksministeren François-Philippe Champagne om at dei to blir lauslatne umiddelbart, og han understreka at saka framleis har høgaste prioritet for den canadiske regjeringa.

Spenninga har auka mellom Canada og Kina etter at Huawei-toppen Meng Wanzhou vart arrestert i Canada i 2018 på oppmoding frå USA. USA skuldar henne for brot på amerikanske sanksjonar mot Iran og vil ha ho utlevert.

– Kina og Canada har historisk ikkje hatt nokon konfliktar, men på grunn av den uprovoserte arrestasjonen av ein kinesisk statsborgar har forholdet mellom landa møtt alvorlege utfordringar, sa Wang, utan å nemne Meng ved namn, i ei fråsegn onsdag.

Ei rekkje canadiarar har det siste året vorte dømt til døden for narkotikalovbrot i Kina. Seinast i august vart to canadiarar dømde til døden.

