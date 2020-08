Australske styresmakter opnar for å avvikle lokale avtalar med Kina

utenriks

– Det er viktig at vi, når det gjeld Australias omgang med resten av verda, snakkar med éi stemme og jobbar etter éin plan, sa statsminister Scott Morrison då han kunngjorde lovgivinga.

– Viss nokon av desse avtalane undergrev måten den føderale regjeringa vernar og fremjar dei nasjonale interessene våre på, kan dei kansellerast, sa han.

Regjeringa skal leggje lovforslaget fram for nasjonalforsamlinga neste veke med mål om at den skal innførast innan utgangen av 2020.

Sjølv om endringa ikkje spesifikt rettar seg mot Beijing, vil lovendringa mellom anna kunne ta for seg fleire kontroversielle avtalar mellom lokale styresmakter og Kina. Det er ei aukande uro i Australia for at Kina ønskjer å auke makta si gjennom innverknad på lokalt og regionalt nivå.

I tillegg til lokale styresmakter vil avtalen òg gjelde offentlege universitet.

(©NPK)