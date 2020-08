Tikhanovskaja: – Fredeleg revolusjon går føre seg i Kviterussland

utenriks

Opposisjonsleiaren, som er i eksil i Litauen, talte via videolink. Ho føydde til at massedemonstrasjonane verken var for eller mot Russland eller EU.

Demonstrantar har fylt gatene i Minsk og andre kviterussiske byar med krav om Aleksandr Lukasjenkos avgang etter presidentvalet 9. august. Lukasjenko hevdar han vann med over 80 prosent av stemmene, men opposisjonen meiner valet var prega av fusk.

Den 65 år gamle presidenten, som gjerne blir omtalt som «Europas siste diktator», har teke i bruk tryggingsstyrkar for å stanse dei omfattande protestane. Hans hardhendte framgangsmåte har vorte fordømt av både rettsgrupper og EU-leiarar.

Tikhanovskaja sa i talen sin til EU-parlamentet at landa no har opplevd dei største demonstrasjonane i nyare historie.

– Kviterussland har vakna. Vi er ikkje lenger opposisjonen. Vi er majoriteten no, sa Tikhanovskaja.

