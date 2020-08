Republikanarane kom med dystre åtvaringar om framtida viss Trump taper

utenriks

Blant talarane på den første av dei fire kveldane på landsmøtet var Trumps tidlegare FN-ambassadør, Nikki Haley. Ho rosa Trumps utanrikspolitiske linje.

– FN er ikkje er stad for dei lettskremte. Det er ein stad der drapsmenn, diktatorar og tjuvar fordømmer USA for deretter å forlange at vi betaler rekningane deira. Med president Trump vart det slutt på det. Han gjorde det Barack Obama og Joe Biden nekta å gjere, sa Haley i talen sin.

I tillegg vart ho og andre minoritetsrepublikanarar løfta fram for å gjere partiet meir attraktivt for ikkje-kvite veljarar. Republikanaranes einaste svarte senator Tim Scott og den tidlegare NFL-spelaren Herschel Walker var òg blant talarane.

– Vektlegginga av mangfald på Trumps landsmøte var ei anerkjenning av at han må utvide koalisjonen sin utanfor hans stort sett kvite base, skriv det amerikanske nyheitsbyrået AP.

Dystre spådommar

Likevel dreidde mesteparten av den første kvelden på landsmøtet seg om angrep på Demokratanes kandidat Joe Biden. Fleire talarar kom med dystre spådommar om korleis det vil gå med landet dersom Trumps rival vinn valet. Blant dei var Donald Trumps eldste son, Donald Trump Jr.

Han gav Kina skulda for koronapandemien og omtalte Joe Biden som «Beijing Biden». Biden er Kinas føretrekte presidentkandidat, spøkte Trumps son frå podiet i Charlotte, der landsmøtet blir halde.

Trump Jr. forsvarte òg handteringa til faren av koronapandemien, og rosa presidenten for å ha «handla raskt». Han hevda vidare at valet av Biden vil bråstoppe den økonomiske gjenreisinga i landet og føre til fleire nedstengingar.

– Biden vil i tillegg hente fleire ulovlege innvandrarar til å ta jobbane frå amerikanske borgarar, hevda Trump Jr.

Tvilsame påstandar

I tillegg vart det brukt mykje tid på påstandar som amerikanske medium kallar tvilsame.

– Trump og ei rekkje andre republikanarar kom med uriktige påstandar om Bidens dagsorden gjennom kvelden, mellom dei med falske skuldingar om at han har foreslått å kutte i finansieringa til politiet, forby oljeproduksjonsmetoden fracking, gjere helsevesenet statleg, opne grensene og auke skattane, skriv AP.

Trump sjølv, som skal tale under alle dei fire dagane på landsmøtet, åtvara igjen mot valfusk frå Demokratanes side. Han hevda at han og Republikanarane umogleg kan tape valet i haust viss ikkje motstandarane juksar.

– Den einaste måten dei kan ta frå oss valsigeren på, er viss valet blir manipulert, hevda han og gjentok skuldingane sine om at systemet med poststemmer vil bli brukt til valfusk.

Presidenten har gjentekne gonger hevda at poststemmer vil bli brukt til å stele valet, utan å kunne dokumentere påstanden.

Likevel kan Trump vere avhengig av den positive bodskapen som Haley og enkelte andre talarar prøvde å fremje. Ei meiningsmåling frå AP viser at berre 23 prosent av amerikanske veljarar trur landet går i riktig retning. Landet har det høgaste koronadødstalet i verda, og millionar har mista jobbane sine som følgje av den økonomiske nedstenginga.

