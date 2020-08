Mladics ankesak endeleg i gang

utenriks

77 år gamle Mladic, som vart kalla slaktaren frå Srebrenica, vart dømt til livstid i fengsel i FNs krigsforbrytardomstol for det tidlegare Jugoslavia (ICTY) i november 2017. Han vart kjend skuldig i krigslovbrot under krigen i Bosnia, mellom anna massakren i Srebrenica i 1995, der 8.000 gutar og menn vart drepne.

Rundt 100.000 menneske vart drepne og 2,2 millionar jaga på flukt under krigen, som varte frå 1992 til 1995 i samband med at Jugoslavia gjekk i oppløysing.

Både Mladic og aktoratet anka likevel dommen vidare til FNs internasjonale restmekanisme for straffetribunal (IRMCT), som tok over dei resterande sakene då ICTY stengde i slutten av 2017. Mladic nektar seg skuldig, medan aktoratet ønskjer at han skal bli kjent skuldig i folkemord i ytterlegare seks av Bosnias 143 kommunar.

Ankesaka mot Mladic skulle opphavleg byrje i mars, men vart utsett to gonger, først på grunn av Mladic' helsetilstand, deretter på grunn av koronapandemien.

