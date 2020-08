utenriks

Angrepet var retta mot basen til ein afghansk kommandostyrke, og seks soldatar vart såra i tillegg til den eine som vart drepen, opplyser ein talsmann for styrken. Ein rådgivar for provinsstyresmaktene seier likevel at minst fem soldatar er drepne.

Bomba såra opptil 35 sivile personar, og ei rekkje bustader og butikkar vart øydelagde i eksplosjonen.

Ingen har så langt sagt at dei står bak angrepet. Taliban har vore aktive i området i fleire månader.

