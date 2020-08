Blodig dag i Afghanistan

utenriks

Lastebilbomba eksploderte ved ein militærbase i provinsen Balkh. Minst to soldatar og éin sivil person vart drepne, opplyser lokale styresmakter.

Ei rekkje bustader og butikkar vart øydelagde i eksplosjonen, og opptil 35 sivile og seks soldatar vart såra. Dei fleste sivile offera skal vere kvinner og barn.

Taliban har teke skulda på seg for angrepet, som blei gjennomført samtidig som forventningane om fredsforhandlingar mellom opprørsgruppa og regjeringa aukar, og utsendingar frå Taliban er på besøk i Pakistan.

Politikvinne såra

I hovudstaden Kabul vart ein politimann drepen av ei vegbombe, medan ei politikvinne og sjåføren hennar vart såra då ukjende gjerningsmenn skaut mot dei. Politikvinna Saba Saher er òg ein kjend skodespelar i Afghanistan. Tilstanden hennar blir oppgitt å vere stabil.

Både Taliban og IS er aktive i Kabul, men ingen av dei har så langt teke på seg skulda for angrepet.

Tysdag vart òg ein kontrollpost bemanna av regjeringsvennlige styrkar i Ghor-provinsen vest i landet angripen. Åtte soldatar vart drepne og fem såra, seier ein talsmann for guvernøren i provinsen. Angrepet utløyste ei fem timar lang skotveksling.

Ingen har så langt sagt at dei står bak angrepet, men styresmaktene skuldar Taliban, som tidlegare har teke ansvar for ei rekkje angrep mot kontrollpostar i Ghor.

Nær 100 opprørarar drepne

Måndag kveld kom forsvarsdepartementet med ei fråsegn der det står at 91 Taliban-krigarar er drepne og 50 såra i ein militæroperasjon der målet var å opne ein hovudveg mellom Kunduz og Khanabad. Vegen skal no vere klar til bruk.

Taliban har no kontroll over om lag halvparten av Afghanistan. Gruppa er på sitt sterkaste sidan ho måtte gi frå seg makta under den USA-leidde invasjonen i 2001.

