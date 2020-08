USA har hastegodkjent ei ny behandlingsform for covid-19

utenriks

Behandlinga inneber å overføre antistoff frå blodet til friskmelde koronapasientar til pasientar som lir av sjukdommen.

Kunngjeringa kom på ein pressekonferanse frå Det kvite hus søndag kveld, og Trump seier bruk av såkalla rekonvalesentplasma er eit «historisk gjennombrot».

– Dette er ei kraftfull behandling som overfører veldig, veldig sterke antistoff frå blodet til friske pasientar for å behandle pasientar som er smitta. Det har ein utruleg suksessrate, sa Trump

Han viste til at behandlinga senkar døyelegheita med 35 prosent for visse grupper.

– Vi er veldig fornøgde med dei tala, sa FDA-sjef Stephen Hahn på den same pressekonferansen.

Ikkje ein ny standard

FDAs avgjerd vil gjere at fleire får tilgang til behandlinga, som allereie blir nytta. Det er likevel ikkje endeleg bevist om blodplasmabehandlinga verkar, når den bør starte og kor store dosar som trengst, skriv nyheitsbyrået AP.

Den nye behandlinga skal berre brukast i nødssituasjonar, understrekar FDA. Tilsynet tilrår òg at kliniske studiar og utprøving av blodplasmabehandling og andre behandlingsformer held fram som planlagt.

– Covid-19 rekonvalesentplasma representerer enno ikkje ein ny standard for behandling basert på dei tilgjengelege bevisa, heiter det i ei pressemelding frå tilsynet.

Trump pressar på

Kunngjeringa kjem få dagar etter at Trump skulda det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA for å trenere utvikling og godkjenning av ein koronavaksine før valet i november.

Trump har tidlegare sagt at han håpar ein koronavaksine vi vere klar før presidentvalet 3. november.

FDA-sjef Hahn seier Trump ikkje snakka med han om tidspunktet for kunngjeringa, som kjem dagen før det fire dagar lange landsmøtet i Det republikanske partiet startar. Hahn understreka at «dette har lege i korta i fleire veker» og at kunngjeringa kom etter at tilsynet hadde fått stadfesta nokre data dei hadde venta på.

