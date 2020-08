Tysklands regjering trur Navalnyj vart forgifta

utenriks

Navalnyj får no behandling på Charité-sjukehuset i Berlin etter å ha vorte flogen frå Sibir laurdag.

– Vi har å gjere med ein pasient som ganske sannsynleg vart forgifta, seier Steffen Seibert, talsmann for statsminister Angela Merkel.

Ein annan tenestemann i regjeringa, Dirk Wiese, seier til den tyske rikskringkastaren ZDF at det enno ikkje er klarlagt kva forhold som førte til at Navalnyj vart livstruande sjuk medan han var på veg frå Sibir til Moskva i eit fly torsdag morgon.

– Vi forventar ei heilt open og samarbeidande klargjering, spesielt frå russiske styresmakter. Og før det er kjent korleis dette skjedde, er det nødvendig med passande forholdsreglar, seier Wiese, som er koordinatoren til regjeringa for austeuropeiske saker.

Det er plassert vakter utanfor sjukehuset der Navalnyj er innlagd.

Kunngjering frå sjukehuset

Sjukehuset i Berlin er venta å komme med ei kunngjering om Navalnyjs tilstand seinare måndag, men inntil vidare vil Wiese berre seie at tilstanden er «kritisk, men stabil».

– Han får no den best moglege behandlinga, seier han.

Navalnyj er ein av Russlands mest kjende Putin-kritikarar og korrupsjonsjegerar, og familien hans og støttespelarar er overtydde om at han vart forgifta, og at det er snakk om eit drapsforsøk.

Russiske legar har sagt at dei ikkje fann noko gift i prøvene frå den russiske opposisjonspolitikaren, som torsdag vart sjuk på ei flyging til Moskva.

– Redda livet hans

På ein pressekonferanse måndag gjentok to legar ved sjukehuset i Omsk at det ikkje vart funne spor etter gift i prøver teke frå Navalnyj.

– Vi redda livet hans med stor innsats og mykje arbeid, seier overlege Aleksandr Murakhovskij.

– Viss vi hadde funne gift av noko slag som på eit vis hadde vorte stadfesta, ville det vore mykje enklare for oss. Det ville vore ein klar diagnose, ein klar tilstand og ein velkjend behandlingsmåte, seier ein annan leiande lege, Anatolij Kalinitsjenko.

Navlanyj vart flogen frå den sibirske byen Omsk til Berlin i eit tysk ambulansefly laurdag etter at russiske legar først sa at det ville vere for risikofylt å flytte 44-åringen, noko tyske legar var usamd i.

(©NPK)