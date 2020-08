Trumps rådgjevar Kellyanne Conway sluttar

utenriks

Conway har vore ein av president Trumps lengstsitjande og næraste rådgjevarar. Ho leia òg Trumps valkamp i 2016, som sikra han presidentembetet, og skulle etter planen tale ved Republikanaranes landsmøte denne veka.

– Dette er mitt val, heilt og haldent. Med tida vil eg kunngjere dei framtidige planane mine, skriv Conway i ei fråsegn attgjeven av The Washington Post.

Ho seier ho gir seg for å bruke meir tid saman med familien, og seier at det frå no av blir «mindre drama og mer mamma». Ho koplar avgangen til at barna skal byrje skuleåret heime, og at dette vil krevje ekstra merksemd frå foreldra.

Conways ektemann George T. Conway III, ein konservativ advokat og uttalt kritikar av Trump, trappar samtidig ned arbeidet for Lincoln Project. Organisasjonen består av republikanarar som jobbar for å kjempe mot Trump i presidentvalet i november.

Nyheita kjem dagen etter at den 15 år gamle dottera til paret Claudia tvitra om at ho var «ute av seg» over at mora skulle tale ved Republikanaranes landsmøte. Claudia Conway uttalte òg at ho skulle søkje om å bli myndig etter «flere år med traumer og mishandling.»

Kellyanne Conway vart rikskjendis berre nokre dagar etter at Donald Trump vart innsett som president. Ho var då den første som brukte omgrepet «alternative fakta» medan ho forsvarte den feilaktige påstanden om at Trumps innsettelse skjedde for eit større publikum enn under Barack Obamas innsettelse.

(©NPK)