Sveitsiske styresmakter etterforskar elskarinna til den spanske eks-kongen

utenriks

Det skriv den spanske avisa El Pais.

Den danskfødde forretningskvinna Corinna Larsen har ifølgje avisa forklart for påtalemakta i Genève at ho betalte 6,7 millionar euro (drygt 71 millionar kroner) for bustaden Chyknell Hill Estate nær Bridgnorth vest i England. Ho brukte eit tilsvarande beløp på oppussing.

Bustadkjøpet skjedde i 2015, drygt tre år etter at Larsen hevdar ho fekk 65 millionar euro (690 millionar kroner) i gåve frå sin tidlegare elskar, den dåverande kongen av Spania, Juan Carlos. Larsen og Juan Carlos hadde ein affære mellom 2004 og 2009.

Sidan 2018 har Larsen vorte etterforska for kvitvasking av pengar, og bustadkjøpet blir granska fordi det skjedde etter at ho fekk pengegåva, og på grunn av den kompliserte betalingsstrukturen som låg bak kjøpet. Larsen er ein av tre som blir etterforska i Sveits i samband med ei gåve på 100 millionar dollar (900 millionar kroner) som Juan Carlos skal ha fått via ein sveitsisk bankkonto i 2008 frå den avdøde saudiarabiske kongen Abdullah. Både Larsen og Juan Carlos nektar for at ho gøymde unna pengane for han.

Juan Carlos er ikkje formelt sett under etterforsking, men sidan rettsvesenet både i Spania og Sveits undersøker finansane til kongen, valde han å flytte til Dei sameinte arabiske emirata tidlegare i august.

(©NPK)