Skogbrannane i California har svidd av nærare 5.000 kvadratkilometer

utenriks

Sidan 15. august har over 500 brannar i delstaten på USAs vestkyst gjort store skadar. I alt 4.856 kvadratkilometer skog og mark er ramma.

Det meste av skadane er forårsaka av tre samansette brannar, som har svidd av 3.043 kvadratkilometer og øydelagt nærare 1.000 heim og andre bygningar. Fire personar er omkomne, tre av dei vart funne i heimen i område som hadde fått ordre om å evakuerer.

No kjempar brannmannskap for å hindre at situasjonen blir endå verre ved å lage branngater og gjere andre førebyggjande tiltak. Det blir nemleg åtvara om nye kraftige byer med tore og lyn, som starta dei mange brannane.

Brannmannskapa kjempar på fleire frontar, og nasjonalgarden og det amerikanske forsvaret hjelper til i nordre delar av California.

Styresmaktene seier innsatsen deira i Santa Cruz sør for San Francisco blir hindra av folk som nektar å etterkomme ordren om å evakuere og av folk som utnyttar situasjonen til å plyndre og stele. Politiet i Santa Cruz seier 100 politibetjentar patruljerer området, og folk som ikkje har noko der å gjere, blir arresterte.

Også dei ikoniske kjempegrantrea redwood i den eldste nasjonalparken i delstaten, Big Basin Redwoods, er trua av brannane, i tillegg til bygningane og campingplassane i parken.

(©NPK)