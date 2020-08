Shinzo Abe set rekord som lengstsittjande japanske statsminister

utenriks

Måndag hadde 65-åringen sete uavbrote som statsminister i 2.799 dagar, noko som er éin dag lenger enn grandonkelen hans Eisaku Sato, som sat frå 1964 til 1972. I tillegg var Abe statsminister ein periode i 2006–2007.

Men samtidig som han sette ny rekord, måtte han erkjenne at han har gjennomgått ei rekkje medisinske testar, utan at han ville gå i detalj.

Abe måtte gjere eit uventa sjukehusbesøk førre veke, noko som sette i gang spekulasjonar om helsetilstanden hans i japanske medium. Enkelte tabloidaviser har til og med hevda at statsministeren har hosta blod, og fleire av statsministerens fortrulege har sagt at han treng kvile. Kommentatorar har dessutan notert at det har gått fleire veker sidan Abe har halde ein pressekonferanse.

Då Abe avslutta sin første periode som statsminister i 2007, kom det mellom anna av det at han fekk diagnosen ulcerøs kolitt, ein betennelse i tarmen som gjorde at han måtte halde til fleire månader på sjukehus. Då han vart attvald som statsminister i 2012, hevda Abe at han hadde overvunne sjukdommen ved hjelp av medisin.

I tillegg til spekulasjonar rundt helsetilstanden slit Abe med fallande oppslutning som følgje av handteringa si av koronapandemien. Ei meiningsmåling som vart publisert av nyheitsbyrået Kyodo søndag, viser at Abes regjering berre har støtte blant 36 prosent av veljarane, den nest lågaste oppslutninga sidan han vende tilbake til statsministerposten i 2012. 58,4 prosent var misnøgde med handteringa til regjeringa av koronaviruset.

