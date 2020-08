Pasient i Hongkong koronasmitta for andre gong

utenriks

Funnet får forskarar til å frykte at immunitet ved smitte berre varer ein avgrensa periode.

På under eit halvt år har ein ung pasient i Hongkong vorte diagnostisert med covid-19 to gonger. Det urovekkjande ved det gjentakande smittetilfellet, er at funnet kan ha implikasjonar for koronavaksinar, ifølgje forskarar ved Universitet i Hongkong.

Mannen hadde berre milde symptom første gong han vart smitta, og ingen symptom andre gong. Han testa positivt etter å ha komme tilbake frå Spania.

Ekspertar har tidlegare sagt at det er sannsynleg at eit fåtal vil bli smitta opptil fleire gonger.

(©NPK)