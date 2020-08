Juntaen i Mali vil ha tre års militærstyre – lovar å lauslate presidenten

utenriks

Det opplyser delegasjonen frå den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas, som er i Mali for å bidra til ein rask overgang tilbake til eit sivilt styre etter kuppet på tysdag.

– Juntaen har stadfesta at dei ønskjer ein tre år lang overgangsperiode for å gjennomgå grunnlaget for den maliske staten. Denne overgangen vil bli styrt av eit råd leidd av ein soldat, som også vil vere leiaren i landet, seier ei kjelde i Ecowas' delegasjon i Bamako til nyheitsbyrået AFP.

Militær regjering

Det er òg eit krav at soldatar får dei fleste rollene i regjeringa, opplyser kjelda. Vedkommande legg til at juntaen har gått med på å lauslate president Ibrahim Boubacar Keita, som vart teken til fange saman med andre politiske leiarar i kuppet. Den 75 år gamle Keita skal få vende heim til bustaden sin i Bamako.

– Og dersom han ønskjer å reise utanlands for behandling, er det ikkje noko problem, opplyser Ecowas-kjelda.

Statsminister Boubou Cisse, som har vorte halden saman med Keita på ein militærbase utanfor hovudstaden, blir flytta til ein sikker bustad i sentrum, ifølgje kjelda.

Opplysningane om Keita og Cisse, og dessutan kravet om ei militær overgangsregjering, blir stadfesta av ein talsperson frå juntaen.

Kuppmakarane ha frå før gått med på å gi FN tilgang til den avsette presidenten og lauslate to andre leiarar som vart arresterte i kuppet.

Håpar på snarleg løysing

Kuppet kom etter månader med protestar mot president Keita. Motstandarane hans kravde at presidenten skulle gå av fordi han ikkje har klart å slå tilbake mot militante islamistar og ikkje har betra den sviktande økonomien i landet.

Kuppet på tysdag utløyste internasjonale reaksjonar, og både Frankrike og fleire vestafrikanske land har protestert, medan støttespelarane til opposisjonen har feira i gatene.

Ecowas-delegasjonen, leidd av Nigerias tidlegare president Goodluck Jonathan, kom Malis hovudstad Bamako laurdag ettermiddag. Hensikta med besøket er å bidra til ein rask overgang tilbake til eit sivilt styre etter kuppet på tysdag.

Delegasjonen uttrykte at dei var «veldig håpefulle» etter å ha møtt både militærjuntaen og Malis avsette president. Delegasjonen antyda at ei løysing kan vere klar måndag.

