Våpenkvile i Libya – varslar val neste år

Straks etter at partane hadde kunngjort våpenkvile på kvart sitt hald fredag, ønskte FN avtalen velkommen.

– Dei to initiativa har skapt håp om ei fredeleg politisk løysing i den langvarige libyske krisa, ei løysing som vil stadfeste ønsket til det libyske folket om å leve i fred og verdigheit, seier Stephanie Williams, fungerande leiar for FN-oppdraget i landet.

FN ber òg om at alle utanlandske styrkar og leigesoldatar blir utviste frå landet.

Ber om demilitarisering

Våpenkvila vart først kunngjord av leiaren for den FN-anerkjente regjeringa i Tripoli, Fayez al-Sarraj. Like etter kom ei tilsvarande erklæring frå Aguila Saleh, talsmann for nasjonalforsamlinga med base aust i landet. Forsamlinga er alliert med opprørsgeneralen Khalifa Haftar.

Haftar hadde fredag ettermiddag enno ikkje kommentert kunngjeringane.

Regjeringa og nasjonalforsamlinga ber òg om ei demilitarisering av den strategisk viktige byen Sirte og Jufra-området sentralt i landet.

Sirte, som er inngangsporten til nokre av dei viktigaste oljeterminalane i landet, er i dag kontrollert av Haftars styrkar. Partane vil at det skal utplasserast ein politistyrke som skal sørgje for tryggleiken i dei demilitariserte områda.

Vil ha slutt på oljeblokade

Begge partar ber òg om at oljeblokaden, som vart sett i verk av Haftars styrkar tidlegare i år, blir oppheva. Oljeinntektene skal etter planen setjast inn på ein bankkonto som tilhøyrer det nasjonale oljeselskapet i landet utanfor Libya.

Ifølgje statsminister Fayez Sarraj skal det haldast val på ny nasjonalforsamling og president i mars neste år.

Våpenkvila blir inngått samtidig som partane i Libya har vore under sterkt internasjonalt press for å få avslutta den kaotiske avløysarkrigen, som involverer ei rekkje utanlandske makter. Frykta har vore stor for ei vidare opptrapping.

Forverring under offensiv

Den tosidige våpenkvila blir inngått over to månader etter at styrkjer knytt til Tripoli-regjeringa tok tilbake kontrollen over fleire område ved hovudstaden.

Dermed vart Haftars styrkar drivne på defensiven. Dei har sidan april i fjor prøvd å ta kontroll over hovudstaden, noko som har kosta eit ukjent tal sivile livet.

Ei rekkje land har involvert seg i krigen i Libya. Blant dei Tyrkia, som støttar regjeringa i Tripoli, og Egypt, som støttar Haftar.

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi ønskte fredag våpenkvila og «stansen i militære operasjonar i heile Libya» velkommen i ei Twitter-melding.

Kaos sidan 2011

Dei to maktbastionane i Libya har i praksis vore i krig sidan Sarrajs regjering vart danna i desember 2015.

Oljerike Libya har vore prega av kaos og anarki sidan opprørarar med luftstøtte frå Noreg og andre NATO-land i 2011 styrta Muammar Gaddafis regime.

