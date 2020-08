Tikhanovskaja: Kviterussarane vil aldri akseptere Lukasjenko

utenriks

– Det bør vere klart for presidenten at det er behov for endring. Eg håpar den sunne fornufta vinn fram, at folket blir høyrde, og at det blir halde eit nytt val, sa Tikhanovskaja på den første pressekonferansen sin sidan ho rømde frå heimlandet

Opposisjonspolitikaren seier ho planlegg å returnere til Kviterussland «når eg føler meg trygg der». Ut over det ville ho ikkje svare på spørsmål om eigen tryggleik eller kvifor ho forlét landet og gjekk i eksil i Litauen etter det omstridde valet 9. august.

Støttespelarane hennar og Litauens regjering seier Tikhanovskaja ikkje hadde noko val då styresmaktene la press på henne etter eit møte i Kviterusslands valkommisjon.

Protestar

Etter at valkommisjonen utpeikte Lukasjenko til vinnaren av valet, har det vore enorme protestar og streikar ei rekkje stader i Kviterussland. Tikhanovskaja bad streikande fabrikkarbeidarar samarbeide med koordineringsrådet ho har oppretta for å leie dei prodemokratiske demonstrasjonane.

– Koordineringsrådet er oppretta med mål om å forhandle om ein fredeleg maktovergang. Vi vil ikkje lenger leve med frykt og løgner, seier ho.

På spørsmål om mogleg russisk støtte til Lukasjenko bad opposisjonsleiaren «alle land i verda om å respektere suvereniteten til det kviterussiske folket».

EU-krav

Torsdag starta Kviterussland etterforsking av koordineringsrådet, som dei hevdar er eit grunnlovsstridig forsøk på å kaste Lukasjenko, som har styrt landet i 26 år. EU krev at etterforskinga blir stansa. Unionen har òg sagt at han ikkje aksepterer det offisielle resultatet, som gav Lukasjenko over 80 prosent av stemmene.

– Valet som vart halde 9. august, var verken fritt eller rettferdig. Det oppfylte ikkje internasjonale standardar, sa EU-president Charles Michel etter eit hasteinnkalla videotoppmøte tidlegare i veka.

