Russisk sjukehus: Ingen spor etter gift i Navalnyj

Navalnyj (44) ligg i koma og er kopla til ein respirator på eit sjukehus i byen Omsk i Sibir etter at han torsdag morgon vart akutt sjuk på eit fly på veg til Moskva.

Medarbeidarane hans er overtydde om at han vart forgifta, og at det dreier seg om eit drapsforsøk, men fredag avviste sjukehuset at noko tyder på det.

– Så langt er det ikkje identifisert noko gift i blodet og urinen, det er ingen spor etter det, sa assisterande overlege Anatolij Kalinitsjenko då han møtte pressa utanfor sjukehuset.

Han la til at tilstanden til Navalnyj «framleis er ustabil».

– Vi trur ikkje at pasienten vart forgifta, sa han vidare og la til at dei har stilt ein diagnose, og at Navalnyjs familie er informert.

Han vil likevel ikkje offentleggjere diagnosen sidan han meiner det handlar om teiepliktige pasientopplysningar.

– Svært farleg stoff

Tidlegare fredag sa ein av Navalnyjs allierte, Ivan Zjdanov, at politiet har funne eit «svært farleg stoff i Navalnyjs system», men at styresmaktene nektar å oppgi kva slags stoff det er.

Sjukehuset har òg sagt nei til at Navalnyj kan flyttast til eit sjukehus i Berlin med tilvising til at det vil vere for farleg. Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj festar ikkje lit til forklaringa.

– Forbodet mot å flytte Navalnyj trengst for å trenere og vente til gifta i kroppen hans ikkje lenger kan sporast. Men kvar time med utsetjing er ein trussel mot livet hans, skriv ho på Twitter.

Både Frankrike og Tyskland har tilbode seg å hjelpe Navalnyj. Fredag morgon landa eit fly frå Tyskland i Omsk. Planen var å føre Navalnyj til det velrenommerte Charité-sjukehuset i Berlin og gi han behandling der.

– Gjer alt dei kan

Kalinitsjenko sa torsdag at legane i Omsk gjer alt dei kan for å redde livet til den kjende aktivisten og korrupsjonsjegeren, som lenge har vore ein av president Vladimir Putins fremste kritikarar.

Ifølgje Navalnyjs team er sjukehuset i Omsk dårleg utstyrt, og legen hans Anastasia Vasiljeva seier ho har bede Kreml om hjelp til å få han til eit europeisk sjukehus.

Samtidig får Putin ansvaret for den antekne forgiftinga.

– Anten han gav ordren personleg eller ikkje, så ligg ansvaret på han, seier Navalnyjs talskvinne.

Ho meiner han må ha fått i seg gift då han drakk ein kopp te på flyplassen i byen Tomsk i Sibir før han sette seg på flyet til Moskva torsdag morgon. Dette er det einaste han skal ha drukke torsdag morgon.

Navalnyjs kone Julia og broren Oleg er no òg på plass i Omsk, som ligg om lag 220 mil aust for Moskva.

Mange fiendar

Den politiske analytikaren Tatjana Stanovaja seier at Navalnyj har «hundrevis av fiendar, mellom anna nokre innbitne personar». Ho viser spesielt til kampen hans mot korrupsjon, som har fått stor merksemd på sosiale medium.

Navalnyj har fleire millionar følgjarar på sosiale medium, der han med jamne mellomrom legg ut korrupsjonsskuldingar mot nokre av dei mektigaste personane i landet, mellom dei statsminister Dmitrij Medvedev.

Amnesty International har bede Russland setje i verk ei rask og uavhengig etterforsking av kva som har skjedd.

I Moskva seier fleire at dei trur Navalnyj vart forgifta med overlegg som følgje av dei politiske syna hans.

– Eg trur dette var eit medvite forsøk på å ta livet hans fordi han har kjempa så hardt mot regjeringa den siste tida, seier den 18 år gamle studenten Jaroslav Ljangasov.

