Koronapandemien kan sende 100 millionar ut i ekstrem fattigdom

Dermed er Verdsbankens anslag frå mai, då talet var 60 millionar menneske, drastisk forverra.

No er det snakk om mellom 70 og 100 millionar, og talet kan bli endå høgare om pandemien blir forverra eller held fram i same spor, ifølgje presidenten.

Ekstrem fattigdom blir definert som ei inntekt på under 1,9 dollar per dag, like i underkant av 17 kroner.

G20-landa har allereie innstilt gjeldsavdraget i dei fattigaste landa ut året. Fleire har gått inn for å halde fram innstillinga ut i 2021, men ifølgje Malpass er det for lite.

Han meiner det er nødvendig å redusere gjelda til u-landa, og ikkje berre utsetje betaling på avdrag, om ein skal få bukt med problemet.

Krisa betyr nemleg at landa som allereie har problem med å halde oppe eit tryggingsnett for befolkninga, uansett ikkje vil vere i stand til å betene låneavdrag.

Verdsbanken vurderte i juni at verdsøkonomien står overfor den verste resesjonen på 150 år, fordi talet på land viss økonomiar har gått inn i resesjon er det største sidan 1870.

