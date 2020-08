Ignorering av munnbind-krav i Danmark kan føre til bøter

utenriks

Personalet på tog og buss har rett til å vise bort personar som reiser utan munnbind. Nektar ein å etterkomme dette, kan ein bli straffa med bot.

Det kjem fram av reglane som nyleg er offentleggjorde på retsinformation.dk.

Arbeidsgivarane for tilsette i den offentlege trafikken er òg pålagde å sørgje for at dei tilsette ber munnbind så lenge dei er i transportmiddelet eller på ein stasjon.

Danmarks transportminister Benny Engelbrecht (S) håpar og trur at alle vil følgje det nye kravet.

– For dei aller fleste vil det vere enkelt å følgje reglane, seier han.

(©NPK)