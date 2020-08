Havarert skip blir senka utanfor Mauritius

utenriks

Over 1.000 tonn olje lak ut av det japanske skipet og forureina eit verna område på kysten av Mauritius etter at det gjekk på grunn i slutten av juli. Søndag brekte skipet i to delar.

Torsdag vart baugpartiet, som utgjer størstedelen av vraket, taua 15 kilometer til havs, der det skal senkast på over 3.000 meters djup. Akterstevnen står framleis igjen på revet.

Styresmaktene seier dei har sørga for at all olje er lensa frå den delen som skal senkast, og at staden er vald etter konsultasjon med diverse ekspertar og marinbiologar.

Dette blir likevel kritisert av fleire miljøorganisasjonar. Ein talsperson for Greenpeace, Happy Khambule, seier at den er ein stor risiko for det biologiske mangfaldet, og at dette vil forureine havet med store mengder tungmetall.

Kapteinen på skipet er arrestert på Mauritius, og dei japanske eigarane har sendt eit ekspertteam for å bidra til oppryddinga.

