– Vi er svært bekymra for Aleksej Navalnyjs helse etter den moglege forgiftinga i går, seier EUs utanrikspolitiske talsperson Nabila Massrali.

– Vi forventar ein rask, uavhengig og transparent etterforsking. Viss det blir stadfesta, må dei ansvarlege blir stilt til ansvar, seier ho.

EU krev òg at Russland tillèt at Navalnyj blir sendt til utlandet for behandling.

