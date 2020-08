Demonstrantar angreip Leger Uten Grenser ved Moria-leiren

utenriks

Demonstrantane hadde samla seg for å vise motstand mot besøket til den greske presidenten Katerina Sakellaropoulou, som var til stades for å opne eit nytt testsenter for koronavirus, opplyser Leger Uten Grenser i Noreg i ei pressemelding.

Demonstrantane kasta stein på barneklinikken og starta ein brann like ved.

– Heldigvis vart ingen skadde, men både tilsette og pasientar vart utsette for fare. Kaoset som følgde gjekk utover den medisinske hjelpa, seier Leger Uten Grensers koordinator på Lesvos, Marco Sandrone.

– Det medisinske teamet vårt måtte evakuerast med buss. Det er uforståeleg at angrep som dette kan skje, understrekar han.

Leger Uten Grenser ber no greske styresmakter innføre tiltak for å kjempe mot valden på Lesvos og den veksande motstanden mot migrantane.

Organisasjonen vart i juli tvinga til å stengje koronaklinikken sin på den greske øya.

