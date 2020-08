California herja av aukande skogbrannar

utenriks

Ifølgje styresmaktene har minst fem personar mista livet i brannane. 370 av dei er forårsaka av nesten 11.000 lynnedslag dei siste dagane.

– Dette er heilt klart ei historisk hending når det gjeld lyn, seier Daniel Berlant i organet for skog- og brannvern i i delstaten.

Lynnedslaga har ført til massive brannar som no truar rundt 50.000 heimar og bygningar. Titusenvis av menneske har fått ordre om å evakuere heimane sine, og så langt har 33 personar vorte skadde.

10.000 kalla ut

Meir enn 10.000 brannmannskap er kalla ut til frontlinja, men tenestemenn i alle branndistrikta i delstaten seier ressursane er tynnslitne e.

Enkelte brannmannskap går 72-timars skift i staden for dei vanlege døgnskifta. Delstaten har etterspurt 375 brannbilar og personell frå andre delstatar.

– Det kjem til å la brannmannskapa våre, som har stått i frontlinja sidan helga, kvile litt, seier Berlant.

Ein mann vart torsdag meld død i Solano. I tillegg er tre personar døde i Santa Cruz sidan brannane starta. Ein helikopterpilot og ein elektrikar er også blant dei døde i brannane.

Verst i nord

Brannane herjar mest nord i delstaten, der flammane til no har spreidd seg over om lag 1.250 kvadratkilometer gjennom utkantstrøk, fjell- og dalområde, og dessutan tett skog og kratt.

Bay Area-området er særleg hardt ramma. Eit kvelande lag av svart røyk og oske har lagt seg over San Francisco, og sjølv om luftkvaliteten i området betra seg noko torsdag, er den framleis skadeleg dårleg enkelte stader, skriv New York Times.

Luftkvalitetsindeksen, som måler luftforureining, har hatt verdiar over 150 i enkelte område, som betyr at lufta er skadeleg for menneske sjølv om dei ikkje har underliggjande helseproblem. Spesielt skadeleg er ho for folk som er sårbare for dårleg luftkvalitet.

Doktor Afif El-Hasan, som er lungespesialist, seier til avisa at folk bør halde seg innandørs om mogleg, og åtvarar om at røyken kan gjere folk meir sårbare for covid-19, om dei skulle bli smitta.

Ekstremt vanskelege forhold

– Brannane breier om seg i ulike retningar og rammer fleire utbygde område. Ein kritisk tørr luftmasse går over området og fører med seg sterk vind, sa brannvesenet i delstaten i ei fråsegn onsdag kveld lokal tid.

Fleire samanfallande forhold gjer sløkkearbeidet ekstremt vanskeleg for brannmannskapa, mellom dei det uvanlege omfanget og det store talet samtidige brannar langs den amerikanske vestkysten.

I tillegg manglar brannvesenet fengselsinnsette å lene seg på for hjelp, då dei har vorte lauslatne frå fengsel for å forhindre koronaspreiing.

Hardt ramma

– Avdelinga vår er pressa til randa, seier oppdragsleiar Mike Smith ved ein brann i nærleiken av vestkystbyen Santa Cruz til AP.

Tenestemenn i området seier dei ventar på hjelp frå andre delstatar. Men brannvesenet må be om hjelp frå lengre unna enn vanleg, som betyr at det vil ta fleire dagar før hjelpa kjem.

Banner herjar òg sør og nord i delstaten. Spreiinga og omfanget gjer det umogleg for brannvesenet og andre hjelpemannskap å få kontroll over flammane.

(©NPK)