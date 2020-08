Barnier: Kjennest ofte som om vi går bakover, ikkje framover

utenriks

– Klokka tikkar, seier Barnier og minner om at det er litt over fire månader før overgangsperioden etter brexit går ut ved årsskiftet.

– Men for at leiarane i EU-landa og EU-parlamentet skal rekke å godkjenne ein avtale, må vi ha den endelege teksten klar i slutten av oktober. Då har vi berre to månader på oss til å bli samde om alle temaa som blir diskuterte, sa Barnier på ein pressekonferanse etter forhandlingsrunden denne veka.

– På det stadiet vi er no, verkar ein avtale usannsynleg. Det kjennest for ofte som om vi går bakover og ikkje framover, og eg skjønner ikkje kvifor vi kastar bort verdifull tid.

Barniers britiske motpart seier diskusjonane denne veka var nyttige, men at det var lite framsteg. Han legg likevel an ein litt meir optimistisk tone enn Barnier.

– Som eg sa førre veke, er det framleis mogleg å bli samde, og det er framleis målet, men det er tydeleg at det ikkje vil bli lett å oppnå. Omfattande arbeid står att på ei rekkje område, seier Frost.

Neste forhandlingsrunde blir i London frå 7. til 11. september.

