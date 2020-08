USA vurderer F-35-sal til Dei sameinte arabiske emirata

utenriks

– Dei har pengane og dei vil gjerne bestille ganske mange F-35-fly, sa president Donald Trump på ein pressekonferanse.

– Førespurnaden blir vurdert, men dei har gjort store sprang for fred i Midtausten, streka han under.

Fredsavtalen opnar for flyhandel

Emirata stadfestar ønsket om å kjøpe flya.

– Ingen hinder er lenger til stades, sa Emiratas utanriksminister Anwar Gargash i eit intervju med den amerikanske utanrikspolitiske tenkjetanken The Atlantic Council.

– Vi burde få dei. Heile ideen om eit konfliktfullt forhold eller krig med Israel er ikkje lenger til stades, understreka han.

Moglegheitene for å kjøpe avansert amerikansk militærmateriell skal ha vore avgjerande for at Emirata 13. august inngjekk avtalen om å normalisere det diplomatiske forholdet sitt med Israel, opplyser den israelske avisa Yedioth Ahronoth, med tilvising til kjelder frå USA og Emirata.

Netanyahu imot

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er likevel imot at USA gjennomfører eit slikt sal.

Israel og USA har lenge stått saman for å sikre at Israel er militært overlegen i regionen. Israel har lenge sikra at USA ikkje sel avanserte våpen til arabiske land.

I intervjua med Atlantic Council var Gargash optimistisk om både flykjøpet og forholdet til Israel.

– Eg trur dette vil bli ein varm fred, fordi vi er veldig ulike frå Jordan og Egypt. Vi har aldri utkjempa ein krig med Israel, sa Gargash med tilvising til dei berre to andre arabiske landa som tidlegare har inngått fredsavtalar med Israel.

